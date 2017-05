Schulz is „tamelijk optimistisch”

SPD-voorzitter Martin Schulz denkt ondanks de tegenvallende resultaten bij recente deelstaatverkiezingen nog altijd dat de sociaaldemocraten kunnen winnen als het straks in september om het Duitse parlement en het bondskanselierschap gaat. Dat zei de lijsttrekker van de partij maandagavond in het Duitse RTL Journaal met een verwijzing naar de unanieme instemming met het verkiezingsprogramma. Die maakt duidelijk dat de SPD de gelederen heeft gesloten.

„Het gaat er denk ik om dat we aantonen dit land te kunnen besturen en dat we serieus zijn. Dat gaan we de komende weken uitdragen. Daarom hebben we ook zo zorgvuldig aan het programma gewerkt dat het nu met algemene stemmen is aanvaard. Dat maakt mij tamelijk optimistisch”, aldus Schulz.