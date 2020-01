Schuddende kantoren in Miami door zeebeving in Caraïben

In het Caribisch gebied heeft een zware zeebeving plaatsgevonden met een kracht van 7.7. Die heeft voor zover bekend niet tot veel schade geleid in de regio.

In Miami werden kantoren ontruimd. Duizenden mensen in het financiële district van de Amerikaanse stad stonden op straat. „Iedereen voelde het op de hoogste verdiepingen”, zegt Juan Arango die voor de bank Wells Fargo werkt.

Op Jamaica en de Kaaimaneilanden klotste het water uit de zwembaden. Een aantal huizen heeft schade opgelopen en ook zijn er zinkgaten ontstaan. Volgens een ooggetuige in de Cubaanse hoofdstad Havana was de beving daar niet sterk voelbaar.

De meteorologische dienst van de Verenigde Staten (NWS) had een tsunamiwaarschuwing afgegeven voor onder meer Cuba, Jamaica en de Kaaimaneilanden. Die werd twee uur na de beving weer ingetrokken. Het epicentrum lag ergens in het midden van de drie eilandstaten. Ook landen aan de oostkust van Midden-Amerika, zoals Belize, Honduras en Mexico, moesten volgens de NWS rekening houden met vloedgolven.

Een beving van deze zwaarte is in het Caribisch gebied zeldzaam. In een straal van 400 kilometer rond het epicentrum hebben zich de afgelopen honderd jaar slechts vijf andere bevingen voorgedaan met een kracht van 6.0 of hoger.