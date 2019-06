Schrijvers op ‘vriendschapstour’ om brexit

De Britse schrijvers Ken Follett, Lee Child, Kate Mosse en Jojo Moyes gaan op „vrienschapstour” door Europa. Ze gaan in november naar Berlijn, Parijs, Milaan en Madrid om de 48 procent van de Britten te vertegenwoordigen die tegen de brexit stemde.

De vier willen jonge schrijvers ontmoeten en in gesprek gaan met fans over het Britse vertrek uit de EU en andere onderwerpen. Moyes, auteur van boeken als Voor Jou, noemde de brexit op een persconferentie een „bron van immens verdriet.” Haar collega Follett zei dat de tour niet is bedoeld om Britten over te halen toch maar in de EU te blijven.

„We hebben het gevoel dat dit land de indruk heeft gewekt dat Britten andere Europeanen niet mogen en geen onderdeel willen uitmaken van Europa”, aldus de 70-jarige auteur van bestsellers als The Pillars of the Earth. De tour is volgens hem bedoeld om dat beeld weg te nemen.

Follett maakte ook duidelijk weinig vertrouwen te hebben in de kandidaten om premier Theresa May op te volgen: de voormalige Londense burgemeester Boris Johnson en minister Jeremy Hunt van Buitenlandse Zaken. „Ik zie niet hoe we vanaf dit punt nog een happy ending kunnen krijgen.”

Lee Child, het pseudoniem van James Grant, noemde het vooruitzicht dat Johnson premier kan worden „verschrikkelijk”. Hij omschreef de politicus als „Boris Trump: weer een idiote, dikke leugenaar met een belachelijk kapsel en geen verstand van beleid”, sneerde de schrijver van de Jack Reacher-boeken.