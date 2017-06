Schrijver Juan Goytisolo (86) overleden

De meermaals onderscheiden Spaanse schrijver Juan Goytisolo is zondag overleden in zijn woonplaats Marrakech in Marokko. Hij was 86 jaar.

De in een welgestelde familie in Barcelona geboren Goytisolo gold jarenlang als een kandidaat voor de Nobelprijs. In 2014 kreeg hij in zijn geboorteland de prestigieuze Cervantesprijs. Volgens de juryvoorzitter vertegenwoordigde hij de top van de Spaanse literatuur, vooral in het tijdperk van na de Tweede Wereldoorlog.

De Catalaan pendelde tussen de westelijke en de Arabische wereld. Hij groeide op in Barcelona en ging als verwoed tegenstander van het regime van Francisco Franco in 1956 in zelfgekozen ballingschap in Parijs. In Spanje was zijn werk van 1963 tot aan de dood van de dictator in 1975 verboden.

Tot de bekendste werken van Goytisolo behoren naast Rouw in het paradijs, de trilogie De Identiteit, De wraak van don Julián en Juan sin tierra (Jan zonder land). In zijn boeken rekende de schrijver af met de achterlijkheid van de Spaanse samenleving tijdens de dictatuur, maar in zijn latere werken spaarde hij ook het moderne Spanje niet.