Schrijver Giorgi Konrad (86) overleden

De Hongaarse schrijver Giorgi Konrad is vrijdag op 86-jarige leeftijd na een lang ziekbed overleden. Dat meldt het Hongaarse staatspersbureau MTI. Konrad wordt gezien als een belangrijke opposant van de communistische regering in het land na de Tweede Wereldoorlog.

In zijn boeken uitte Konrad kritiek op het communistische bewind. Hij was een groot voorstander van individuele vrijheid. In de laatste jaren van het communisme was zijn werk verboden. De schrijver liet het zelf in het geheim drukken.

Na de val van het communistische bewind in 1989 werd Konrad een belangrijke pleiter voor de democratie in Hongarije. De laatste jaren was hij een groot criticus van de huidige premier Viktor Orbán. „Mijn land begint te lijken op een post-Sovjet Centraal-Aziatische dictatuur”, schreef hij in 2012 in The New York Times.