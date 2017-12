Schrijfster Sue Grafton overleden aan kanker

Detectiveschrijfster Sue Grafton (77) is donderdag aan de gevolgen van kanker overleden, zo heeft haar dochter bekendgemaakt.

Sue Grafton was wereldwijd bekend door haar alfabetreeks rond de vrouwelijke speurder Kinsey Millhone. Alle titels begonnen met een opvolgende letter van het alfabet. Het eerste boek in 1982 had als titel A is for Alibi, haar laatste boek verscheen in augustus en heette Y is for Yesterday.

De boeken van de Amerikaanse schrijfster zijn in 29 talen vertaald, onder meer ook in het Nederlands.