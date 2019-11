Schotten demonstreren voor onafhankelijkheid

Duizenden Schotten zijn zaterdag in Glasgow de straat opgegaan om te demonstreren voor onafhankelijkheid. Volgens de organisatie waren er circa 20.000 mensen op de been. Voor het eerst in vijf jaar was de Schotse premier Nicola Sturgeon van de partij bij een dergelijke manifestatie.

„Een onafhankelijk Schotland is dichterbij dan ooit. Het is echt binnen handbereik”, schreef de in 2014 aangetreden Sturgeon voorafgaand aan de demonstratie op de website van haar partij Scottish National Party (SNP).

„Sterkere voorkeur Schotten voor remain”

Sturgeon kondigde vrijdag aan nog voor Kerstmis bij de Britse regering de eis op tafel te leggen voor het houden van een tweede referendum over onafhankelijkheid.