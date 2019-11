Schotse premier eist referendum van Londen

De Schotse premier Nicola Sturgeon van de Scottish National Party (SNP) wil voor Kerstmis nog een eis neerleggen bij de Britse regering om Schotland de bevoegdheden te geven voor het houden van een tweede referendum over onafhankelijkheid.

De SNP wil volgend jaar nogmaals een referendum houden over de toekomst van Schotland in het Verenigd Koninkrijk. De Schotse regering heeft toestemming van Londen nodig om dat voor elkaar te krijgen. Sturgeon kan de Britse regering via een speciale wet vragen de bevoegdheid voor het uitschrijven van een referendum over te hevelen naar het Schotse parlement. Het parlement in Edinburgh moet daar dan wel eerst mee instemmen. Premier Boris Johnson zei in september niet van plan te zijn een tweede referendum toe te staan.

Tijdens de eerste volksraadpleging over Schotse onafhankelijkheid in 2014 stemde 55 procent er voor onderdeel van het Verenigd Koninkrijk te blijven.