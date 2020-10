Schotse politie beëindigt honderden illegale coronafeestjes thuis

De Schotse politie heeft een einde gemaakt aan honderden illegale feestjes bij mensen thuis. Dergelijke bijeenkomsten zijn in Schotland verboden in de strijd tegen het coronavirus.

Tussen eind augustus en midden oktober werden agenten meer dan 3000 keer opgetrommeld bij privéfeesten. In ruim 430 gevallen kregen mensen een boete. Ruim tachtig feestgangers werden gearresteerd, bijvoorbeeld omdat ze de politie aanvielen.

Agenten moesten vooral ingrijpen in grote steden als Glasgow en Edinburgh. Bij een feest in een studentenhuis waren honderden aanwezigen. Woningen die via Airbnb werden verhuurd, bleken vaak te worden misbruikt voor spontane party’s. Er waren ook religieuze bijeenkomsten die niet door de beugel konden.