De motie van wantrouwen tegen de Britse premier May krijgt in elk geval de steun van de Schotse Nationale Partij (SNP) en de Groenen. De protestantse Noord-Ierse partij DUP, die May gedoogsteun geeft, zal tegen de motie stemmen en May dus steunen.

Als de motie van wantrouwen wordt aangenomen, krijgen de Conservatieven twee weken de tijd om een nieuwe regering te vormen. Als dat niet lukt, komen er nieuwe verkiezingen.