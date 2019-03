De Schotse Nationale Partij (SNP) in het Lagerhuis wil dat er een tweede referendum komt over de uittreding uit de EU. Dat heeft fractievoorzitter Ian Blackford gezegd. De Schotse premier Nicola Sturgeon is volgens hem graag bereid met de regering-May mee te gaan als die een verstandige weg inslaat, maar wel onder de voorwaarde van een nieuwe volksraadpleging.