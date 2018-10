Schotse fietst in 125 dagen wereld rond

De Schotse Jenny Graham (38) is als eerste vrouw alleen de wereld rondgefietst in 125 dagen met medeneming van al haar bagage. Ze arriveerde donderdagavond in Berlijn bij de Brandenburger Tor, waar ze op 16 juni in oostelijke richting was vertrokken. Met haar prestatie verdiende ze een plek in het Guinness Book. Het oude record stond op 144 dagen.

Graham legde in totaal ongeveer 29.000 kilometer af. De vier transfers per vliegtuig en een boottocht zijn daarbij niet inbegrepen. De avonturierster uit Inverness deed op haar sportieve reis veertien landen aan op vier continenten. De gekozen route liep onder meer door Litouwen, Rusland, Mongolië, China (Peking), Australië (Perth-Brisbane), Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten (Anchorage), Canada (Halifax), Portugal, Frankrijk en Nederland (Limburg).

Graham had zich voorgenomen per dag zestien uur op de fiets te zitten en een kleine 300 kilometer te rijden. Op haar website schatte ze het totaal aantal verbruikte calorieën op 660.000. Bij terugkeer in de Duitse hoofdstad wachtten behalve juichende familie, vrienden en de Britse ambassadeur ook hamburgers voor de ergste trek.