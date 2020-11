Schotland maakt als eerste land dameshygiëneproducten gratis

Het Schotse parlement heeft unaniem ingestemd met een wet om dameshygiëneproducten gratis te maken, waarmee Schotland het eerste land in de wereld wordt dat die stap zet. De maatregel is nodig vanwege zogeheten ‘period poverty’ (ongesteldheidsarmoede), waarbij vrouwen en meisjes door geldgebrek verstoken blijven van basale hygiënemiddelen.

De nieuwe Schotse wet voorziet erin dat tampons en maandverband op bepaalde openbare plekken als buurtcentra, jeugdclubs en apotheken vrij verkrijgbaar zijn. De Schotse belastingbetaler gaat dat jaarlijks zo’n 24 miljoen pond (ongeveer 27 miljoen euro) kosten.

De Schotse premier Nicola Sturgeon noemde het „belangrijk beleid voor vrouwen en meisjes”. „Trots om te stemmen voor deze baanbrekende wetgeving, die Schotland het eerste land in de wereld maakt dat gratis menstruatieproducten verstrekt aan iedereen die dat nodig heeft”, schreef zij op Twitter.

„Niemand zou zich zorgen moeten maken over waar haar volgende tampon, maandverband of herbruikbaar product vandaan moet komen”, zei het Schotse Labour-parlementslid Monica Lennon, de indiener van het wetsvoorstel. „Schotland zal niet het laatste land zijn dat ongesteldheidsarmoede naar de geschiedenis verwijst, maar we kunnen het eerste zijn”, aldus Lennon.

In 2018 werd Schotland al het eerste land dat gratis hygiëneproducten aanbiedt op scholen en universiteiten. Zo’n 10 procent van de meisjes in Groot-Brittannië kan zich geen menstruatieproducten veroorloven, kwam in 2017 naar voren uit een enquête. Velen van hen spijbelden daarom tijdens de ongesteldheid.

In Nederland werden vorig jaar Kamervragen over ongesteldheidsarmoede gesteld door PvdA-Kamerleden aan toenmalig staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark (VVD). Die zei destijds in de beantwoording dat er nog geen „onderbouwde informatie” was die erop duidt dat hetzelfde probleem in Nederland voorkomt. Wel stelde de staatsecretaris dat feministisch platform De Bovengrondse meerdere signalen van ongesteldheidsarmoede in Nederland heeft opgevangen.