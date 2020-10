Schotland gaat in ‘mini-lockdown’ tegen corona

De inwoners van Schotland krijgen vanaf vrijdag waarschijnlijk te maken met een ‘mini-lockdown’ van twee weken in de strijd tegen het coronavirus, aldus Britse media. Volgens deskundigen is een periode van nieuwe restricties nodig om het aantal infecties terug te dringen.

Dat zou onder andere betekenen dat de Schotten in die periode zo veel mogelijk binnen moeten blijven. In het land zijn vorige maand al strengere regels ingevoerd om het virus in te dammen. Zo mogen mensen niet meer bij elkaar binnen op bezoek en moet de horeca eerder dicht.

Deskundigen denken dat een ‘breekeffect’ van een mini-lockdown het aantal besmettingen zal terugdringen. Maandag werden in Schotland, dat zo’n 5,5 miljoen inwoners telt, bijna zevenhonderd nieuwe coronagevallen geregistreerd.