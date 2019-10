Schotland en Wales sturen eigen brief naar EU

De leiders van Schotland en Wales hebben zich uitgesproken voor uitstel van de brexitdeadline. Ze vrezen dat er te weinig tijd is om de nieuwe brexitovereenkomst die is gesloten met de EU grondig te bestuderen. Het Verenigd Koninkrijk moet in principe over tien dagen de EU verlaten.

Eerste ministers Nicola Sturgeon van Schotland en Mark Drakeford van Wales deden de oproep in een gezamenlijke brief aan Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad. Ze zeggen het liefst voldoende brexituitstel te willen om een nieuw referendum te kunnen houden over het Britse lidmaatschap van de Europese Unie.

De leiders scharen zich met hun brief achter het verzoek om brexituitstel dat premier Boris Johnson met tegenzin naar Brussel stuurde. Hij was daartoe gedwongen door het parlement. Johnson stuurde ook nog een andere brief waarin hij juist pleit tegen verder uitstel. Uiteindelijk moeten de EU-lidstaten beslissen of de Britten meer brexituitstel krijgen.