Op een universiteit in de Amerikaanse staat Louisiana is vrijdag geschoten. Plaatselijke media meldden dat in Hammond, ten noorden van New Orleans, twee mensen gewond zijn geraakt door schotwonden op de Southeastern University. De twee zijn niet in levensgevaar.

Het incident komt tijdens een felle discussie in de VS over het wapenbezit. Afgelopen week zijn op een school in Florida zeventien mensen door een verwarde ex-scholier met een automatisch wapen de dood ingejaagd.