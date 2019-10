Schoten op feest VS: 2 doden en 14 gewonden

Een schutter heeft op een studentenfeest in de regio Greenville in de staat Texas twee mensen gedood en veertien anderen verwond. De politie in Texas zoekt nog naar de dader, die voortvluchtig is. De sheriff laat weten dat de zoektocht naar de schutter bemoeilijkt worden door het zwijgen van getuigen, meldt CNN.

De man begon te schieten op een feest in de nacht van zaterdag op zondag buiten de campus van de Texas A&M Universiteit. Volgens autoriteiten zocht hij één persoon op het feest, waar zo’n 750 mensen waren. Na de eerste schoten brak er paniek uit waarbij honderden mensen vluchtten inclusief de schutter.

Van de veertien gewonden hebben er twaalf schotwonden. Zij worden behandeld in het ziekenhuis. Greenville ligt zo’n 75 kilometer ten noordoosten van Dallas en heeft 27.000 inwoners.