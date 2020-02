Schoten in Thais winkelcentrum waar militair bloedbad aanrichtte

In het Thaise winkelcentrum waar een militair zich heeft verschanst na het aanrichten van een bloedbad, klinken opnieuw schoten. Verslaggevers van de persbureaus AFP en Reuters meldden zaterdagavond (Nederlandse tijd) dat ze automatisch geweervuur hoorden. De politie ging eerder het gebouw binnen om mensen te evacueren en de dader op te sporen.

De militair schoot zaterdag zeker twintig mensen dood in de stad Korat, ook wel bekend als Nakhon Ratchasima. Hij doodde eerst drie mensen op een legerbasis en reed vervolgens met een gestolen legervoertuig naar het winkelcentrum.

De schutter zette foto’s en videobeelden van de geweldsuitbarsting op sociale media. Zijn Facebookpagina werd offline gehaald.

Het is niet duidelijk of nog andere mensen binnen zijn in het gebouw. Berichten over een gijzeling door de militair heeft de politie niet bevestigd.