Schoten en explosie bij hotel Manilla

Bij een hotel- en casinocomplex in de Filipijnse hoofdstad Manilla zijn vrijdagochtend vroeg (lokale tijd) schoten en een explosie gehoord. De politie heeft de omgeving en het complex afgesloten.

Op foto’s op social media zijn rookpluimen te zien boven het complex Resorts Wold Manila. Lokale media berichtte dat er gewapende mannen, mogelijk twee of meer, in het complex zijn. Een woordvoerder van het leger verklaarde dat de autoriteiten de situatie onder controle hebben en onderzoeken wat er precies aan de gang is.

In het zuiden van de Filipijnen vecht het leger al sinds 23 mei met militanten die banden hebben met Islamitische Staat.