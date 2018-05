Bij het golfresort van de Amerikaanse president Donald Trump in Florida zijn vrijdag schoten afgevuurd. De politie hield een verdachte aan bij de Trump National Doral Golf Club.

Er zijn geen slachtoffers, zei de politie van Doral op Twitter.

Het golfresort van 800 hectare, buiten Miami, herbergt vier golfbanen, waaronder The Blue Monster, dat elk jaar gastheer is van een PGA Tour-evenement. Trump kocht het in 2012 voor 150 miljoen dollar.