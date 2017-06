Schoonzoon Trump in vizier speciaal aanklager

Speciaal aanklager Robert Mueller richt zijn pijlen op de financiële handel en wandel van Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump. Dat meldt de The Washington Post vrijdag. Mueller is aangesteld om de inmenging van Rusland in de Amerikaanse verkiezingen te onderzoeken. De krant meldde al eerder dat Kushner ontmoetingen had met Russen in december 2016.

Deze week bracht The Washington Post ook al het nieuws dat Mueller onderzoekt of president Trump heeft geprobeerd de rechtsgang te belemmeren. Trump beklemtoonde dat nooit te hebben gedaan en noemde een dergelijk onderzoek leugenachtig en een heksenjacht.