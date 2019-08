Schoonmaak omgeving Notre-Dame begonnen

Schoonmakers zijn in Parijs begonnen met het opruimen van looddeeltjes die in de omgeving van de Notre-Dame terecht zijn gekomen tijdens de verwoestende brand in april. In de buurt zijn straten afgezet, waaronder het plein voor de beroemde gothische kathedraal.

De opruimwerkzaamheden zullen naar verwachting eind deze maand klaar zijn. Een gebied van 10.200 vierkante meter wordt in die periode onder handen genomen. Hoe snel alles schoongemaakt kan worden, hangt deels af van het weer.

Het herstelwerk aan de Notre-Dame werd vorige maand stilgelegd, nadat op sommige plekken een gevaarlijk hoge concentratie lood werd gemeten. Twee scholen moesten de deuren sluiten. Dat terwijl de autoriteiten het risico voor de volksgezondheid in eerste instantie bagatelliseerden.