‘Schoolshooter’ op school Maryland omgekomen

Een scholier die dinsdag op een middelbare school circa 70 kilometer ten zuidoosten van Washington op twee medescholieren schoot, is door een beveiliger neergeschoten en in een ziekenhuis overleden.

De tiener opende op de Great Mills High School in Maryland in de morgen het vuur op een meisje. Zij ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis. Ook een jongen in haar buurt werd geraakt. Zijn toestand is stabiel, volgens plaatselijke media.

Over het motief van de dader is niets bekendgemaakt. Hij zou na op de scholieren te hebben geschoten zelfmoord hebben willen plegen en schoot zich door het hoofd. Onderzoek moet uitwijzen of hij zelf of de beveiliger het dodelijke schot heeft gelost.

De schietpartij komt bijna een week na scholierenprotesten in heel het land tegen de wetgeving over wapenbezit die in de meeste staten veel te laks zou zijn. Aanleiding was het bloedbad van 14 februari in Florida waar een negentienjarige voormalige scholier op een ‘high school’ met een semi-automatisch wapen veertien scholieren en drie volwassenen doodschoot.