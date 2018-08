Schoolkinderen verdrinken bij de Nijl

Meer dan twintig schoolkinderen in de leeftijd van zeven tot zestien jaar zijn in wateren langs de rivier de Nijl in Soedan verdronken toen hun bootje op weg naar school zonk. Ongeveer veertig scholieren waren onderweg naar school door een gebied langs de Nijl dat door hevige regens was ondergelopen.

Toen hun bootje in een stroming terechtkwam en werd meegesleurd, raakten de kinderen in paniek en ging het vaartuig ten onder, zei een leerkracht tegen de BBC. Naar de lichamen van de slachtoffers wordt gezocht. Het drama voltrok zich in het noorden van Soedan, naar schatting 750 kilometer van de hoofdstad Khartoem.