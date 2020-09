Schooljaar Italië met horten en stoten van start

Te weinig leraren en conciërges en onvoldoende eenpersoonsbanken. De miljoenen Italiaanse schoolkinderen kunnen in het nieuwe schooljaar hun borst nat maken. Ze gingen deze week weer voor het eerst naar school.

Op de middelbare technische school Alberto Casanova in Napels was het vorige week alle hens aan dek. Zo’n twintig leraren en scholieren waren voortdurend in de weer met een zaagmachine, hamers en schroevendraaiers om de standaard duo-schoolbanken om te bouwen tot eenpersoonsbankjes.

Maandag begon voor het overgrote deel van de Italiaanse scholieren het nieuwe schooljaar in het basis- en middelbaar onderwijs. Dat ging niet zonder slag of stoot. Het ministerie van Onderwijs heeft tal van strenge eisen opgesteld. Zo moeten de leerlingen tijdens de les een mondkapje op. De afstandsmaatregel wordt strikt aangehouden. Klassen waarbij de afstandsmaatregel niet kan worden gegarandeerd, wijken uit naar alternatieve ruimten, zoals kerken. Leerlingen mogen niet meer naast elkaar in een schoolbank zitten.

De overheid heeft afgelopen zomer een aanbesteding uitgeschreven voor 2,4 miljoen eenpersoonsbankjes. Maar van dat aantal zijn er pas naar schatting 100.000 stuks aan scholen geleverd. Zo is de creativiteit van de Napolitaanse school te verklaren.

Personeelstekorten

Er zijn niet alleen te weinig eenpersoonsbankjes, er heerst ook een tekort aan leraren. Vijftig procent van het lerarenkorps en ander schoolpersoneel heeft de vrijwillige test op het coronavirus ondergaan. Van die groep testte 2,6 procent positief. Deze naar schatting 13.000 personen zijn verplicht de eerste weken thuis te blijven.

Bij dit aantal moeten alle docenten worden opgeteld die niet op het werk komen, omdat ze een verhoogd risico hebben om Covid-19 op te lopen of omdat ze een familielid kunnen aansteken die in de risicogroep zit. Het helpt niet dat Italiaanse docenten gemiddeld de oudste zijn in de Europese Unie. Bijna 65 procent van de docenten is ouder dan 50 jaar. Het patroon is bekend: hoe ouder, hoe hoger het risico is om Covid-19 te krijgen.

Vacatures

Er zijn al jaren te weinig docenten, maar het tekort is door de coronacrisis verder opgelopen. Volgens de vakbonden staan er niet minder dan 250.000 vacatures open. De vacatures kunnen eigenlijk alleen worden opgevuld door aan de universiteit afgestudeerde kandidaten die ook het staatsexamen tot leraar op zak hebben. Daaraan is een groot gebrek.

Het is daarom al jaren de gewoonte om invalkrachten op te roepen, die tijdelijk worden ingezet. Deze invallers hebben het staatsexamen niet gehaald en staan op de reservelijst. Een extra staatsexamen moet dit najaar ervoor zorgen dat een deel van de groep van invallers vaste krachten wordt. Maar dit is slechts een deeloplossing, die bovendien laat komt.

Conciërges

Ook ontbraken deze week al duizenden conciërges op het appel. Die waren tien jaar geleden nog op een deel van de scholen wegbezuinigd. Nu zijn ze echter noodzakelijk geworden omdat zij moeten toezien op onder meer het desinfecteren van lokalen.