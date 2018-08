School Parkland omgebouwd tot fort na bloedbad

Leerlingen op de Amerikaanse school waar in februari zeventien mensen zijn doodgeschoten, worden woensdag aan het begin van het schooljaar geconfronteerd met strenge veiligheidsmaatregelen. Die moeten voorkomen dat een vergelijkbare tragedie nogmaals kan plaatsvinden.

Zo lopen er voortaan meer beveiligers rond op de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, in Florida, en moeten de circa 3200 scholieren identiteitsbadges dragen. Volgens CNN zijn ook 52 nieuwe camera’s opgehangen en hekken geplaatst. Ook is er een nieuw systeem om deuren mee te vergrendelen tijdens noodsituaties.

Het bestuur van de school overwoog ook metaaldetectoren neer te zetten, maar dat idee haalde het uiteindelijk niet. Ook een plan om doorzichtige rugzakken verplicht te stellen, is geschrapt. Het zou te lastig zijn om alle scholieren te controleren aan het begin van de lesdag.

Niet alle scholieren zijn gerustgesteld door de nieuwe maatregelen. „Als iemand binnen wil komen, dan zal dat lukken”, voorspelde een zestienjarige jongen. „Ik voel me absoluut niet veilig.”