Scholieren VS aten gummi beertjes met weed

Zeker elf scholieren zijn in de VS in het ziekenhuis beland na het eten van gummi beertjes waarin marihuana zat. Volgens Amerikaanse media dinsdag werden de scholieren tussen 5 en 9 jaar met ambulances naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident was op een lagere school in Cleveland in de staat Ohio. Bij elkaar hadden veertien scholieren van de beertjes gesnoept. Enkele ouders weigerden hun kroost mee te geven aan de hulpdiensten.

Het incident zou volgens Amerikaanse media een gevolg kunnen zijn van de lossere manier waarop Amerikaanse staten met marihuana omgaan en met snacks met verdovende middelen die op echte snoepjes lijken.