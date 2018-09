Scholieren vrij wegens kakkerlakkeninvasie

Honderden leerlingen in het Duitse Espenau (Hessen), kunnen door een grote kakkerlakkeninvasie voorlopig niet naar school. De autoriteiten vrezen dat de insecten ziektes kunnen overdragen, meldt een woordvoerder van de regionale overheid.

In de school hebben zich enorme aantallen Duitse kakkerlakken genesteld. Daardoor kan vermoedelijk pas komende woensdag weer les worden gegeven. In de tussentijd moeten experts het gebouw weer kakkerlakvrij maken. Het is nog onduidelijk waarom de insecten uitgerekend zijn ingetrokken in de basisschool.