Vier schoolkinderen die toevallig langsliepen zijn om het leven gekomen door een aanslag op een EU-konvooi in Somalië. Een terrorist blies zich op toen het konvooi voorbijkwam in de hoofdstad Mogadishu. Doelwit was een voertuig van het Italiaanse leger.

Volgens het Italiaanse leger raakte in het konvooi niemand gewond. De aanslag van maandag is opgeëist door terreurgroep al-Shabaab. Italië is een van de landen die meedoen aan de EU-opleidingsmissie in Somalië die sinds 2010 actief is.