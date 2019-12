Scholieren aangereden voor school bij Londen

Meerdere scholieren zijn in de buurt van hun middelbare school in het Engelse Loughton aangereden door een auto die op het trottoir was beland. Een 12-jarige jongen is daardoor om het leven gekomen.

De bestuurder ging na het ongeluk ervandoor. Twee jongens van 15, een van 13, een meisje van 16 en een 53-jarige vrouw raakten gewond. Zij hebben naar verluidt niet-levensbedreigende verwondingen opgelopen.

De politie is een moordonderzoek begonnen. Op Twitter roept ze mensen op uit te kijken naar een zilverkleurige Ford Ka, die waarschijnlijk schade heeft aan de voorkant. Loughton ligt aan de rand van de Londense metropool.