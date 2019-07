Scholen Soedan gesloten na dood 4 scholieren

In Soedan zijn alle scholen voor onbepaalde tijd gesloten nadat vier scholieren werden doodgeschoten bij een grote demonstratie in El-Obeid. Na de dood van de leerlingen zijn demonstranten in meerdere steden de straat opgegaan.

Ook de militaire leiders van het land veroordeelden het doodschieten van de scholieren. Ze werden door scherpschutters neergeschoten tijdens de demonstratie, waarbij nog een man om het leven kwam en tientallen mensen gewond raakten. De scherpschutters zijn onderdeel van het leger.

Het overleg tussen de oppositie en de Soedanese junta is vooralsnog uitgesteld vanwege het incident.