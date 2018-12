Schoenensymboliek

Iedere dag verliezen in de Verenigde Staten 96 paar schoenen hun functie omdat de eigenaar ervan door wapengebruik om het leven is gekomen. Zo veelkleurig als de schoenen zijn, zo divers waren de bezitters. Ouderen, jongen, kinderen – die ook.

Deze schoenen, op de trappen van een kerk in Santa Monica, Californië, zijn niet echt de exemplaren die slachtoffers droegen. Ze verwijzen even simpel als effectief naar de doden die iedere dag weer vallen door wapengebruik. Die vallen niet in militaire missies, wel te verstaan. Het gaat om slachtoffers van schietpartijen op bijvoorbeeld scholen. In heel veel gevallen gaat het om zelfmoord.

Het beeld nodigt uit tot visuele experimenten. Denk je eens twee keer zo veel schoenen in – dan heb je de slachtoffers van twee dagen. Of doe het maal zeven – dan staan de trappen helemaal vol.

In de kerk vond afgelopen weekend een wake plaats voor de vele doden die in de Verenigde Staten door wapengeweld vallen. Daarachter zit de roep om de wapenhandel nu eindelijk eens te reguleren.

Maar om dat te bereiken zullen er wellicht nog heel veel wakes nodig zijn. Vrij wapenbezit is voor heel veel Amerikanen het ultieme symbool van vrijheid. Dus zullen er ook de komende dagen weer heel veel schoenen weggegooid worden, omdat de eigenaar zijn wapen gebruikte, of omdat een ander dat deed.