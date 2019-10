Schlagerzanger Gott krijgt staatsbegrafenis

De dinsdag overleden Tsjechische schlagerzanger Karel Gott krijgt een staatsbegrafenis en het land zal een dag officieel in rouw verkeren. Dat heeft de Tsjechische premier Andrej Babis na beraad van zijn kabinet aangekondigd.

De „Sinatra van het Oosten” of de „Gouden Stem van Praag” blies thuis volgens zijn familie in een rustige slaap zijn laatste adem uit op 80-jarige leeftijd. Gott was een grootheid in de wereld van de schlager en maakte furore met liedjes als „Biene Maja” en „Babicka”.

Gott stond zo’n zes decennia op het podium en maakte in september bekend dat hij aan acute leukemie leed.