Schipper wil naar China, strandt in Rusland

Een verwarde Amerikaanse schipper die van Alaska op weg was naar China voor een reis van 6000 kilometer, is na veertien dagen gestrand in het noordoosten van Rusland. Bij zijn oversteek van de Beringstraat raakte hij door slecht weer en tekortschietende navigatie het spoor volledig bijster.

Hij kwam terecht nabij het Siberische schiereiland Tsjoekotka, waar hij door de Russische kustwacht in slechte omstandigheden werd onderschept, meldde het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag. De man is aangehouden.