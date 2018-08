Schipbreukelingen zoek tussen krokodillen

De Australische autoriteiten zijn op zoek naar tientallen opvarenden van een Vietnamese boot die is gezonken in de monding van de Daintree-rivier in de Australische deelstaat Queensland. De opvarenden vluchtten na het stranden van hun boot in een mangrovegebied waar veel krokodillen zitten.

Regeringsbronnen zeiden tegen de krant The Australian dat het nog onduidelijk is of de schipbreukelingen vissers zijn die met hun boot uit koers waren geraakt of dat ze bewust naar de noordoostelijke deelstaat Queensland zijn gevaren om asiel aan te vragen.

Elf opvarenden zijn aangehouden. Ruim dertig anderen zijn nog vermist. Volgens reddingswerkers zei een van de aangehouden personen in gebroken Engels dat hij als taxichauffeur in Vietnam werkte.