Schip vaart tegen windmolen bij Borkum

Een schip is bij het Duitse Waddeneiland Borkum tegen een windmolen gevaren. Drie bemanningsleden raakten gewond, van wie er één slecht aan toe is, maakte de Duitse reddingsbrigade vrijdagochtend vroeg bekend.

Het vaartuig Njord Forseti, dat vaart onder Britse vlag, botste op een windturbine in het park Borkum Riffgrund 1, zo’n 45 kilometer van het eiland. Een schip dat in de buurt lag is meteen te hulp geschoten en ook de reddingsbrigade stuurde een boot.

Het zwaargewonde bemanningslid is met een helikopter naar het Universitair Medisch Centrum Groningen overgebracht. Een andere gewonde is naar het ziekenhuis in het Duitse Westerstede overgevlogen.

De boeg van de Njord Forseti is opengescheurd, waardoor het vaartuig water maakte. De bemanning heeft het lek weten te dichten. Het schip vaart onder begeleiding naar een Nederlandse haven.