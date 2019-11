Schip Noors bedrijf aangevallen bij Benin

Vermeende piraten hebben voor de kust van Benin een schip aangevallen van het Noorse concern J.J. Ugland. Het scheepvaartbedrijf meldt zondag dat negen bemanningsleden zijn ontvoerd.

Het vaartuig MV Bonita zou zaterdag op het moment van de aanval voor anker hebben gelegen. De autoriteiten in Benin zeggen dat de aanvallers de kapitein en acht andere zeelieden hebben meegenomen. Andere bemanningsleden bleven achter en konden alarm slaan. Het schip zou later alsnog naar de haven van Cotonou zijn gevaren.

Piraten slaan vaker toe in de Golf van Guinee. Zij vragen vaak losgeld voor ontvoerde zeelieden. Over de nationaliteit van de gekidnapte bemanningsleden van de Bonita is nog niets bekendgemaakt. Ugland zegt dat de gezinnen van de slachtoffers op de hoogte zijn gesteld.