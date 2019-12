‘Schip met Turkse bemanning in beslag genomen in Libië’

De troepen van de Libische krijgsheer Khalifa Haftar, die al al maanden de hoofdstad Tripoli belegeren, zeggen een schip met een Turkse bemanning in beslag te hebben genomen. De mededeling komt enkele uren nadat het Turkse parlement akkoord is gegaan met een militair pact ter ondersteuning van zijn rivaal, premier Fayez al-Sarraj.

Het schip, dat onder de vlag van Granada voer, werd naar de Ras Al Hilal haven geleid waar de lading wordt gecontroleerd. Dat blijkt uit een bericht op Facebook met beelden van manschappen van Haftar die drie Turkse bemanningsleden ondervragen.

In Libië heerst chaos sinds de dood van dictator Muammar Kaddafi in 2011. De internationaal erkende regering van premier al-Sarraj wordt in hoofdstad Tripoli belegerd door troepen van krijgsheer Haftar. Haftars Libische Nationale Leger wordt gesteund door de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte en Russische huurlingen, terwijl de nationale regering kan rekenen op hulp van de Verenigde Naties en Turkije.