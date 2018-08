Schip met 87 migranten arriveert in Spanje

Een reddingsschip met aan boord 87 migranten is aangekomen in Spanje. Het vaartuig Open Arms arriveerde donderdagochtend in de zuidelijke havenstad Algeciras (Andalusië), meldt hulporganisatie Proactiva. De migranten, onder wie twaalf minderjarigen uit Soedan en Gambia, zijn ruim een week geleden gered bij Libië.

Spanje opende de afgelopen maanden herhaaldelijk de havens voor reddingsschepen van hulporganisaties die zelf migranten van bootjes halen. Andere landen aan de Middellandse Zee, zoals Italië en Malta, zitten niet te wachten op dergelijke vaartuigen. Migranten die worden onderschept door de Libische kustwacht, worden vaak mee terug genomen naar het Noord-Afrikaanse land.

Schepen van Proactiva hebben onlangs al twee keer in Spanje aangemeerd. Zo arriveerde vorige maand nog een schip met 60 migranten, die zijn overgebracht naar Barcelona.