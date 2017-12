„Schip leverde illegaal brandstof aan N-Korea”

De Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben een schip geïnspecteerd dat in internationale wateren brandstof zou hebben geleverd aan een Noord-Koreaans vaartuig. Daarmee overtrad de bemanning een resolutie van de VN-veiligheidsraad, dat dergelijke overdrachten verbiedt.

De Zuid-Koreaanse douane ging aan boord van het schip Lighthouse Winmore toen het eind november aanlegde in de haven van Yeosu, zeggen regeringsfunctionarissen tegen staatspersbureau Yonhap. Het vaartuig, dat vaart onder de vlag van Hongkong, had begin oktober brandstof ingeslagen in die haven. Het zou vervolgens doorvaren naar Taiwan.

De Zuid-Koreanen stellen dat de bemanning de brandstof doorsluisde naar een Noord-Koreaans schip en drie vaartuigen uit andere landen. De autoriteiten hebben aangekondigd de overtreding door te geven aan het comité van de VN-Veiligheidsraad dat toezicht houdt op naleving van de sancties.