Schip begint ultieme zoektocht naar MH370

Het schip dat nog één keer gaat zoeken naar de verdwenen vlucht MH370 is aangekomen op de plaats waar Australische onderzoekers denken dat het toestel in de Indische Oceaan is gestort.

Vlucht MH370 verdween in maart 2014 van de radar tijdens een vlucht van Kuala Lumpur naar Peking, met aan boord vooral veel Chinezen. Onderzoekers denken dat iemand bewust de transponder heeft uitgeschakeld voordat het toestel neerstortte.

Brokstukken van het toestel zijn op verschillende eilanden in de oceaan en aan de Afrikaanse kust gevonden.

Maleisië zegde deze maand omgerekend 57 miljoen euro toe aan een Amerikaans bedrijf om het toestel binnen negentig dagen te vinden.