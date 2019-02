Schildpad op Galapagos toch niet uitgestorven

Op het Galapagoseiland Fernandina is een reuzenschildpad gevonden die al ruim 100 jaar uitgestorven zou zijn. Dat meldt de Ecuadoraanse minister van Milieu Marcelo Mata. De minister plaatste op Twitter een foto van de grote schildpad, die een vrij gladde schild en een lichtroze snuit heeft.

Een expeditie van natuurbeschermers en de Galápagos Park Authority ontdekten dinsdagavond (lokale tijd) een vrouwtje van de Chelonoidis phantastica, een ondersoort van de galapagosreuzenschildpad. Het dier, ook bekend als Fernandina reuzenschildpad, werd voor het laatst waargenomen in 1906. Omdat er daarna geen duidelijke tekenen van leven meer waren, werd gevreesd dat het dier was uitgestorven. Wetenschappers gingen ervan uit dat de schildpad was verdwenen als gevolg van vulkaanuitbarstingen.

De Ecuadoraanse Galapagoseilanden staan bekend om de vele zeehagedissen, landleguanen en reuzenschildpadden. Een van de bekendste zeeschildpadden was Lonesome George, die in juni 2012 op ongeveer 100-jarige leeftijd zijn laatste adem uitblies. Hij was de laatste schildpad van een groep afkomstig van het eiland La Pinta.