‘Schilderij Klimt teruggevonden achter klimop’

Achter een klimop op een muur van de Italiaanse kunstgalerie Ricci Oddi in Piacenza is een schilderij gevonden dat vrijwel zeker een in 1997 uit de galerie gestolen werk is van de Oostenrijkse schilder Gustav Klimt (1862-1918).

Het portret van een vrouw uit 1917 werd door mensen die de klimop moesten verwijderen achter een luik in een plastic vuilniszak gevonden. Deskundigen die het werk onderzoeken gaan er van uit dat dit het originele schilderij. Jonathan Papamarengh van de gemeente Piacenza gelooft niet dat het schilderij daar al die tijd verborgen heeft gezeten en denkt dat het is teruggebracht. Het was volgens hem een van de duurste werken die in Italië zijn ontvreemd, mede omdat kort voor het schilderij verdween, was ontdekt dat Klimt het over een eerder vrouwenportret heen had geschilderd.