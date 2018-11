Schilderij Hockney levert 80 miljoen euro op

Het schilderij Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) van David Hockney heeft op een veiling bij Christie’s in New York 79,8 miljoen euro opgebracht. Het is een recordbedrag voor een werk van een nog levende kunstenaar. Het kunstwerk werd vooraf geschat op ruim 70 miljoen euro.

Het werk uit 1972 van de 81-jarige Britse kunstenaar, is een van zijn bekendste schilderijen. Op het doek staat een man in een roze jasje afgebeeld die kijkt naar een ander figuur dat onder water zwemt in een zwembad. Wie de koper is, heeft het veilinghuis niet bekendgemaakt.

Hockney is razend populair om zijn grote, kleurige werken. Een tentoonstelling van zijn werk vorig jaar in Tate Britain in Londen trok bijna een half miljoen bezoekers en was daarmee de beste bezochte expositie in deze kunsttempel ooit. Aansluitend werd de tentoonstelling met duizenden bezoekers per dag een blockbuster in het Centre Georges Pompidou in Parijs en het Metropolitan Museum of Art in New York.

Het oude record voor een werk van een nog levende kunstenaar stond op een kleine 53 miljoen euro voor Balloon Dog van Jeff Koons.