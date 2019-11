Schikking in ruim 60 zaken over crash Lion Air

Vliegtuigmaker Boeing is in ruim zestig rechtszaken over de crash van een Lion Air-toestel in Indonesië tot een schikking gekomen. Dat zei de advocaat van Boeing tijdens een zitting in de zaak. Er liepen 118 zaken tegen Boeing.

Op 29 oktober 2018 kwamen alle 189 inzittenden van de Boeing 737 MAX om het leven door een defect aan het toestel. Op 10 maart 2019 kwamen 157 mensen om het leven in Ethiopië door hetzelfde defect. Sindsdien staat de Boeing 737 MAX aan de grond.

Voor hoeveel er is geschikt, maakte de advocaat niet bekend. Eerder kwam via bronnen dicht bij de zaak al naar buiten dat een aantal nabestaanden voor 1,2 miljoen dollar per zaak hadden geschikt.

In Ethiopië lopen nu 103 zaken tegen Boeing en daar komen volgens de advocaat van de nabestaanden nog zeker dertig zaken bij.