Schietpartij toeristenbuurt VS: elf gewonden

Zeker elf mensen zijn gewond geraakt door een schietpartij in een onder toeristen populaire historische wijk in het Amerikaanse New Orleans. De schoten zijn in de vroege ochtend gelost in een drukke winkelstraat in de buurt van hotels.

De politie was naar eigen zeggen snel ter plaatse bij de schietpartij in de French Quarter. Toch kon de dader ontkomen. „Helaas liepen er zoveel mensen rond dat we niet konden vaststellen wie aan het schieten was”, zegt een politiefunctionaris tegen journalisten. „We weten niet wat de aanleiding was.”

Een getuige zegt tegen een lokale krant dat hij aan het winkelen was toen hij schoten hoorde. „Het waren er zoveel, ik kon de tel niet bijhouden.” Een medewerker van een apotheek vertelde dat een mensenmassa de winkel binnenstormde om een veilig heenkomen te zoeken. Dat gebeurde direct nadat de eerste schoten waren gelost.