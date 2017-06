„Schietpartij in ziekenhuis New York”

In een ziekenhuis in New York heeft zich een schietpartij voorgedaan. De politie waarschuwt mensen via Twitter bij het Bronx Lebanon Hospital uit de buurt te blijven. De schutter zou overleden zijn.

ABC News meldt op basis van bronnen bij de politie dat er verscheidene slachtoffers zijn. De New York Times zegt dat het om drie artsen gaat. Het is niet bekend hoe zij er aan toe zijn. De schietpartij werd rond 15.00 uur (21.00 uur Nederlandse tijd) gemeld.

Het 120 jaar oude ziekenhuis telt bijna duizend bedden. De afdeling spoedeisende hulp is een van de drukste in de stad New York.