Schietpartij in centrum Keulen

In het centrum van Keulen, niet ver van het centraal station, is met een of meer vuurwapens geschoten. De op grote schaal uitgerukte politie heeft er een gewapende man gearresteerd. Er wordt ook een huiszoeking gedaan, meldde de politie van de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen op sociale media.

De politie gaat er vooralsnog van uit dat verscheidene mogelijk bewapende personen uit kringen van criminele motorbendes bij de schietpartij betrokken zijn geweest. Zo wordt ook gezocht naar een te voet gevluchte man en een man en een vrouw die er in een auto vandoor gingen, aldus de Keulse krant Kölner Stadt-Anzeiger.