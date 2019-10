Schietpartij Halle nu officieel terreurdaad

De aanval op een synagoge in Halle is door justitie in Duitsland officieel als terreurdaad gekenmerkt. Federaal procureur-generaal Peter Frank maakte dat donderdag bekend.

„Wat we gisteren hebben beleefd was terreur”, zei hij. De dader wilde een bloedbad aanrichten in de synagoge in Halle. Toen het niet lukte om binnen te komen, schoot de man een voorbijgangster en een klant van een Turks eethuis dood.

In de auto van de dader trof de politie later vier kilo springstoffen aan en talrijke ontstekingsmechanismen. De man, waarschijnlijk een rechtsextremist, wordt onder andere tweevoudige moord ten laste gelegd.

Het was de tweede terreurdaad in een week in Duitsland. Maandag reed een man met een gestolen vrachtwagen in op andere auto’s waardoor acht mensen gewond raakten en de dader zelf ook. Dit incident had een andere achtergrond. De man achter de aanslag is een in Syrië geboren dertiger die sinds 2015 in Duitsland was.