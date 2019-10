Schietpartij bij moskee in Frankrijk

Door een schietpartij bij een moskee in het Zuid-Franse Bayonne zijn maandagmiddag twee mannen van 84 en 87 jaar ernstig gewond geraakt. De politie heeft de vermeende schutter niet veel later aangehouden, berichtten Franse media.

De vermoedelijke dader is een man van in de zestig, aldus de krant Sud Ouest. Hij zou vier schoten hebben afgevuurd op het gebedshuis. Op de plaats delict hebben agenten twee gasflessen aangetroffen, ook zou een auto in brand zijn gestoken.

Wat de motieven zijn van de schutter, is vooralsnog niet bekend.